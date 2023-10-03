Решение США по Украине поставило Европу в тупик

WSJ: страны Европы не уверены в способности помогать Украине без участия США

Угроза прекращения поддержки Киева со стороны США поставило под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за ее проблем в экономике и слабой оборонной промышленности. Об этом написали журналисты издания Wall Street Journal (WSJ).

«Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они (европейские страны) восполнить этот пробел?» — сказано в материале.

Как указали журналисты, решение США по Украине вызвало «волну шока по всей Атлантике».

1 октября стало известно, что американский лидер Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входили пункты бюджета о помощи Украине. Документ был одобрен Конгрессом. Однако президент Штатов ранее утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

Ранее парламентарий от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. По его словам, большое количество членов фракции не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь.