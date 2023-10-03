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18:55, 3 октября 2023Мир

В Германии начался протест против поддержки Украины

В Берлине в День германского единства проходит протест против поддержки Украины
СюжетПротесты в Германии

Фото: Markus Schreiber / AP

В Берлине в День германского единства проходит протест против поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестная акция инициирована активистами близкого к оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) движения Querdenker. Демонстранты выступают против поставок оружия Киеву, за отставку правительства и досрочные выборы.

Ранее акцию протеста против поставок оружия Украине провели жители Амстердама. В шествии приняли участие 200 человек. По данным агентства, протестное мероприятие стартовало в полдень 24 сентября на площади Дам. Спустя два часа колонна двинулась в сторону Центрального вокзала.

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    Виктория Кондратьева
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