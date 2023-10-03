Названный в честь Гитлера жук оказался в опасности из-за фанатов Гитлера

Названная в честь Гитлера жужелица почти полностью исчезла из-за неонацистов

Ученые заявили, что редчайший вид жуков из Словении, названный в честь Адольфа Гитлера, оказался на грани исчезновения из-за неонацистов. Об этом сообщает The Washington Post.

В опасности оказались слепые жуки-жужелицы Anophthalmus hitleri (безглазый Гитлера), обитающие в пещерах долины реки Савиня. Их обнаружил в 1933 году австрийский инженер, энтомолог-любитель Оскар Шейбель и назвал в честь лидера Третьего рейха.

После окончания Второй мировой войны много раз поднималась общественная дискуссия о переименовании словенских жуков. В последние годы эта проблема обрела еще один смысл, помимо самого названия. Дело в том, что жужелицы стали объектом культа у неонацистов, которые начали массово собирать их для своих коллекций. Теперь ученые говорят, что редчайший вид почти полностью исчез из-за фанатов Гитлера.

Снова вопрос о переименовании Anophthalmus hitleri поднялся после статьи в журнале Лондонского Линнеевского общества, в которой 26 ученых выступили за сохранение уже данных видам имен. Они утверждают, что, поддавшись общественному давлению, научное сообщество внесет хаос в изучение биоразнообразия, так как «несколько сотен тысяч принятых научных названий потенциально могут быть оспорены».

В частности, речь идет о бабочке Hypopta mussolinii, названной в честь итальянского диктатора Бенито Муссолини и цветка Хибберита, получившего имя в честь британского политика и последовательного сторонника рабства Джорджа Хибберта.

В августе тот же журнал опубликовал статью, авторы которой назвали опасения коллег по поводу проблем в случае переименования видов полностью спекулятивными.

При этом комиссар Международного кодекса зоологической номенклатуры Шейн Айен заявил, что не получал официальных жалоб на Anophthalmus hitleri или другие названия видов. При этом он сказал, что жука, названного в честь Гитлера, вполне можно переименовать в словенского слепого пещерного жука.

В марте 2022 года сообщалось, что американские палеонтологи назвали древнейшего ископаемого «кальмара-вампира» в честь президента США Джо Байдена. По словам ученых, они не хотели оскорбить политика, а пытались отблагодарить его таким образом.