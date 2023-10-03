В Минфине оценили способность обеспечить все задачи СВО

Силуанов: запланированные на 2024 год ресурсы обеспечат все задачи СВО

Запланированные на следующий год ресурсы позволят обеспечить все задачи специальной военной операции (СВО), заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Трансляция выступления ведется на странице Совета Федерации в соцсети «ВКонтакте».

Министр подчеркнул, что поддержка участников СВО и обороноспособность страны являются приоритетами российского бюджета. «Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции», — оценил он.

По его словам, общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей.

Ранее Силуанов заявил, что в российском бюджете есть все необходимое для обеспечения победы страны в спецоперации.