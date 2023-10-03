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12:51, 3 октября 2023Экономика

В Минфине оценили способность обеспечить все задачи СВО

Силуанов: запланированные на 2024 год ресурсы обеспечат все задачи СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Запланированные на следующий год ресурсы позволят обеспечить все задачи специальной военной операции (СВО), заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Трансляция выступления ведется на странице Совета Федерации в соцсети «ВКонтакте».

Министр подчеркнул, что поддержка участников СВО и обороноспособность страны являются приоритетами российского бюджета. «Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции», — оценил он.

По его словам, общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей.

Ранее Силуанов заявил, что в российском бюджете есть все необходимое для обеспечения победы страны в спецоперации.

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    Варвара Кошечкина
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