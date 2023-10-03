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14:25, 3 октября 2023Бывший СССР

В армянской оппозиции назвали ратификацию Римского статута антиконституционной

Глава фракции «Армения» Оганян назвал Римский статут антиконституционным

Фото: Gevorg Ghazaryan / xinhua / Globallookpress.com

Оппозиционная фракция «Армения» выступает против ратификации Римского статута. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил глава фракции, экс-министр обороны страны Сейран Оганян.

По словам депутата, фракция приняла участие в заседании Национального собрания и проголосовала против ратификации Римского статута. «Изучив полностью материалы Римского статута, мы пришли к двум выводам. Первое — этот статут антиконституционный, то есть не соответствует требованиям Конституции Армении. Второе — материал имеет ряд рисков, связанных, в том числе, с вопросами безопасности и вопросами отношений с теми государствами, с которыми мы сотрудничаем, в частности и с Российской Федерацией», — высказался Оганян.

Включение вопроса о ратификации Римского статута в повестку дня Национального собрания и голосование по этому поводу во фракции считают незаконным. «В случае реализации механизма присоединения к Римскому статуту с поправками к конституции, он может быть реализован только в том случае, если вышеуказанные риски будут полностью выявлены, их негативные последствия для Армении и Арцаха нейтрализованы или хотя бы минимизированы», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут.

Министерство иностранных дел (МИД) России предупреждало Ереван, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой.

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    Екатерина Смирная
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