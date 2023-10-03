Представителям военного руководства Украины предъявлены обвинения в терроризме

СКР заочно предъявил обвинения в терроризме военному руководству Украины

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения в совершении террористических актов на территории России представителям высшего военного руководства Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет о главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилле Буданове, командующем Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николае Олещуке, командующем Военно-морскими силами ВСУ Алексее Неижпапе, командире 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергее Бурденюке.

В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По версии следствия, они причастны к организации и совершению более 100 ударов беспилотников по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряда других регионов России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Ранее российские следователи сообщили главе СКР Александру Бастрыкину, что предъявили заочное обвинение двум украинским генералам. Речь идет о генерал-майоре ВСУ Викторе Николюке и генерал-лейтенанте Михаиле Драпатоме.