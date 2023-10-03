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05:01, 3 октября 2023Из жизни

Страдающий от преждевременной эякуляции мужчина рассказал о помощи секс-игрушек

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Великобритании поделился с Metro секретами борьбы с преждевременной эякуляцией.

30-летний финансовый консультант Дэниел из графства Кент уже несколько лет страдает из-за невозможности продлить половой акт. Проблема возникла после того, как шесть лет назад он начал отношения с будущей женой. Дэниел предполагает, что дело может быть в стрессе из-за работы или в возрасте.

Из-за проблем в постели отношения Дэниела и его жены стали напряженными, они отдалились друг от друга. Ее утешения мужчина воспринимал как свидетельство своей несостоятельности. Через какое-то время он узнал, что регулярная мастурбация при помощи мужских секс-игрушек может помочь увеличить длительность секса, и решил попробовать этот способ. Через полтора месяца Дэниел смог увеличить время от начала стимуляции до эякуляции с одной минуты до четырех. При этом он выяснил, что без проблем может иметь несколько оргазмов за вечер. Отношения англичанина с женой за это время значительно улучшились.

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    Алиса Дмитриева
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