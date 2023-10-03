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14:59, 3 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали нереалистичными обещания Зеленского победить

Экс-советник Кучмы Соскин: обещания Зеленского победить нереалистичны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обещания Владимира Зеленского победить в военном конфликте нереалистичны, поскольку Украина ничего не производит сама. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский говорит — будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего?» — сказал он.

Экс-советник назвал правительство Украины виновным в начале конфликта на территории страны. «Украина — банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста», — заключил Соскин.

Ранее издание Politico сообщило, что в украинской армии считают, что Зеленскому стоит снять одежду цвета хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды.

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