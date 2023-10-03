На Западе рассказали о невозможности установления контроля над Крымом Украиной

Полковник Креспо счел установление контроля над Крымом Украиной невозможным

Установление контроля над Крымом Украиной невозможно, поэтому Киев наносит удары по территории полуострова, чтобы отвлечь внимание от провального контрнаступления. Об этом заявил полковник сухопутных войск Испании в отставке Рафаэль Креспо газете La Vanguardia.

«Я считаю возвращение Крыма невозможным. Я не думаю, что это настоящая цель для украинцев», — счел полковник.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин рассказал, что атаки с помощью дальнобойных ракет по ключевым объектам инфраструктуры Крымского полуострова стали новой тактикой ВСУ и стран Запада.

Специалист отметил, что США и страны НАТО не скрывают, что проводят для ВСУ разведку, используя для этого и космические спутники, и свои возможности на границе Украины.