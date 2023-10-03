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14:46, 3 октября 2023Мир

На Западе рассказали о невозможности установления контроля над Крымом Украиной

Полковник Креспо счел установление контроля над Крымом Украиной невозможным
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Установление контроля над Крымом Украиной невозможно, поэтому Киев наносит удары по территории полуострова, чтобы отвлечь внимание от провального контрнаступления. Об этом заявил полковник сухопутных войск Испании в отставке Рафаэль Креспо газете La Vanguardia.

«Я считаю возвращение Крыма невозможным. Я не думаю, что это настоящая цель для украинцев», — счел полковник.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин рассказал, что атаки с помощью дальнобойных ракет по ключевым объектам инфраструктуры Крымского полуострова стали новой тактикой ВСУ и стран Запада.

Специалист отметил, что США и страны НАТО не скрывают, что проводят для ВСУ разведку, используя для этого и космические спутники, и свои возможности на границе Украины.

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