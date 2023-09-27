Российский полковник рассказал о новой тактике ВСУ и НАТО

Полковник Кошкин заявил о переходе ВСУ и НАТО к новой тактике

Новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО — это атаки с помощью дальнобойных ракет по ключевым объектам инфраструктуры Крымского полуострова. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин.

Специалист отметил, что США и страны НАТО не скрывают того, что проводят для ВСУ разведку, используя для этого и космические спутники, и свои возможности на границе Украины.

«Более того, Пентагон признавался, что HIMARS и так называемые дальнобойные ракеты ATACMS, которые собираются поставить Соединенные Штаты ВСУ, еще и наводятся с помощью GPS-систем. Учитывая это, получается, что США втягиваются в этот конфликт уже самостоятельно», — заявил он.

По словам Кошкина, увеличение разведполетов в районе Крымского полуострова характеризует не только проведение интенсивной разведки, но также свидетельствует о том, что повышается интенсивность обстрелов.

«В комплексе это все характеризует активизацию действий. Потому что контрнаступ ВСУ провалился, и теперь надо предложить другую парадигму — атаки с помощью дальнобойных ракет. Это заставляет нас поднять эффективность средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — заключил полковник запаса.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО втрое нарастили число разведполетов в районе Крыма с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

В частности, с 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотники, а также разведывательные самолеты Североатлантического альянса выполнили 21 полет в районе полуострова. При этом в начале года и весной авиация стран Запада выполняла в регионе в среднем один полет в день.

