Число разведполетов США и НАТО у Крыма увеличилось в три раза

США и НАТО втрое нарастили частоту разведпполетов у Крыма с начала года

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО втрое нарастили число разведполетов в районе Крыма с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, сообщает РИА Новости.

В частности, с 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотники, а также разведывательные самолеты Североатлантического альянса выполнили 21 полет в районе полуострова. При этом в начале года и весной авиация стран Запада выполняла в регионе в среднем один полет в день. Таким образом, США и НАТО в три раза увеличили число разведполетов у Крыма.

25 сентября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в небе над Крымом и над Черным морем.