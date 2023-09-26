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04:13, 26 сентября 2023Мир

Число разведполетов США и НАТО у Крыма увеличилось в три раза

США и НАТО втрое нарастили частоту разведпполетов у Крыма с начала года

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО втрое нарастили число разведполетов в районе Крыма с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, сообщает РИА Новости.

В частности, с 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотники, а также разведывательные самолеты Североатлантического альянса выполнили 21 полет в районе полуострова. При этом в начале года и весной авиация стран Запада выполняла в регионе в среднем один полет в день. Таким образом, США и НАТО в три раза увеличили число разведполетов у Крыма.

25 сентября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в небе над Крымом и над Черным морем.

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