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16:42, 3 октября 2023Бывший СССР

Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона

Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона в Киеве
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона столице страны. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная», — заявил он.

Кличко уточнил, что Киевсовет обратится в правительство по вопросу погашения задолженности государства перед городом по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение. Сумма задолженности составляет 6,8 миллиарда гривен (почти 185,5 миллиона долларов), напомнил мэр Киева. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский давал поручения по погашению разницы.

Ранее украинские власти объяснили необходимость повышения тарифов на электричество. Министр энергетики страны Герман Галущенко уточнил, что это необходимо для выживания энергосистемы.

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    Кристина Есикова
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