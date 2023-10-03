Стала известна причина возбуждения дела в России против Арестовича

Shot: против экс-советника Зеленского Арестовича возбудили дело по двум статьям

В России против бывшего советника Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возбудили уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арестовичу вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму с использованием СМИ») и часть 2 статьи 207.3 («Распространение фейков о Вооруженных силах России с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По данным источника, основанием для возбуждения дело стало обвинение Арестовичем российских военных в ударе ракетами по Краматорску. Позже было установлено, что удар по городу нанесли украинской «Точкой У».

Ранее стало известно, что российское МВД объявило Арестовича в розыск.

В январе 2023 года Арестович ушел в отставку с поста советника Зеленского — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая ПВО Украины. В мае того же года его внесли в российский перечень террористов и экстремистов, а на Украине он попал в перечень сайта «Миротворец».