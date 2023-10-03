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23:42, 3 октября 2023Мир

В МИД России заявили о попытке Запада надломить Россию

МИД России: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить РФ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Несмотря на попытку Запада надломить Россию руками Киева, все цели и задачи специальной военной операции (СВО) будут выполнены. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов, пишет РИА Новости.

По мнению дипломата, Запад пытается «реанимировать однополярное мироустройство». «Ничего у западных государств не выйдет», — уточнил Воронцов. Он напомнил, что 30 сентября 2022 года миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор о присоединении к России. Он добавил, что Запад и Украина не смогут «сломить волю этих людей».

«Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цель СВО заключается в защите людей и самой России. По словам главы государства, Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

Оружие России
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    Марина Совина
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