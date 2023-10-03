Охотник за сокровищами нашел ценные вещи члена королевской семьи

В Австралии мужчина нашел сейф с вещами члена королевской семьи

Кладоискатель из Австралии обнаружил на дне водоема сейф с ценными вещами члена королевской семьи. Об этом сообщает News.com.au.

Охотник за сокровищами по имени Ли занимается поиском кладов в водоемах и под землей. 15 лет назад он первые нашел ценные монеты под водой на пляже Бонди-Бич, после чего стал регулярно искать клады и дал себе прозвище «Охотник за сокровищами Бонди». «Раньше я был серфером, который гонялся за лучшими волнами по всему миру. Теперь я гоняюсь за сокровищами по всему миру», — говорит он.

В середине сентября Ли вместе с друзьями искал сокровища на дне водоема с помощью магнита на веревке, и обнаружил металлический сейф. Он извлек его из воды и открыл. Внутри сейфа находились иностранные паспорта, документы, ключи, пустые шкатулки для драгоценностей и другие личные вещи. «Мы поискали в интернете имя и фамилию, написанные в паспорте, и выяснили, что сейф принадлежит члену королевской семьи», — объяснил мужчина.

Ли обратился в полицию и сообщил о находке. В связи с расследованием кладоискатель пока не может раскрывать личность королевской особы. Мужчина заявил, что в итоге самостоятельно разыскал владельца ценных вещей в социальной сети и связался с ним, чтобы вернуть находку.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Монеты возрастом 2173 года уже назвали старейшим денежным кладом в истории страны.

