Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:37, 3 октября 2023Бывший СССР

Украину предупредили о последствиях конфликта с Польшей

В Польше призвали Украину не портить отношения с «проверенными партнерами»

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Украине не налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами». Об этом сообщает Sieci.

Он предупредил, что неуважение интересов Польши может повлиять на «каждое» решение страны. Пшидач также призвал Киев не поддаваться убеждению, что обещания более крупных стран «лучше, чем конкретные действия» государств поменьше.

Пшидач добавил, что понимает желание украинской стороннюю найти дополнительную поддержку, поскольку во внешней политике доверие имеет огромное значение. «Польская сторона поддерживала Украину, исходя из интересов собственной безопасности. Но у нас есть и другие интересы. Если их не уважать, очевидно, что это повлияет на каждое наше решение», — сказал он.

По его словам, Польша будет сотрудничать с Украиной, если их интересы совпадут, однако в спорных вопросах Варшава будет «жестко отстаивать свои интересы».

Ранее Польша отказалась от поставок оружия Украине на фоне конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали увеличить стоимость виз для граждан Евросоюза

    Популярная российская блогерша рассказала о странной подработке

    В США рассказали о плане России против Украины

    Стало известно о попытке восстановить СССР в дни осады Белого дома в 1993-м

    В Японии обвалился рынок подержанных авто из-за санкций против России

    В Москве козы перешли дорогу по пешеходному переходу и попали на видео

    Операция по спасению 300-килограммового быка в Подмосковье попала на видео

    Украину предупредили о последствиях конфликта с Польшей

    Пушилин назвал законные цели ВС РФ на Украине

    Россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости