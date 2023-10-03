США уведомили Китай о планах сделать новый шаг в «войне чипов»

Reuters: власти США намерены ужесточить ограничения на вывоз чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена уведомила власти Китая о намерении ужесточить ограничения на вывоз чипов и технологий для производства микросхем. Новые меры могут вступить в силу в октябре 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Обновлением экспортных ограничений занимаются в американском Министерстве торговли. В ведомстве хотят ограничить доступ Китая к большему количеству технологий для производства микросхем по аналогии с протекционистскими мерами властей Нидерландов и Японии. Кроме того, в Минторге работают над закрытием возможных каналов доставки подобной продукции в Китай через третьи страны, уточнили собеседники агентства.

Торговое противостояние США и Китая началось в первой половине октября 2022 года. Тогда американские власти ввели расширенный контроль за экспортом в азиатскую страну чипов и технологий для производства микросхем. Власти Соединенных Штатов тогда объяснили подобную меру необходимостью защиты национальных интересов и безопасности.

В сентябре агентство Reuters сообщило о решении американского Минторга запретить Китаю использовать американские субсидии для финансирования производства полупроводников. Согласно обновленным ограничениям, получатели финансовой поддержки не смогут использовать денежные средства для расширения производства в зарубежных странах, включая КНР и Россию, а также участвовать в совместных исследованиях и лицензировании технологий, созданных при содействии организаций, вызывающих обеспокоенность Соединенных Штатов.