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15:20, 3 октября 2023Бывший СССР

Возвращенный Киеву Турцией боец «Азова» снова возглавил подразделение

Возвращенный Турцией Киеву боец «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение

Фото: Baz Ratner / Reuters

Возвращенный Турцией Киеву боец «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко снова возглавил подразделение. Он отвечает за подготовку личного состава, сообщил изданию «Украинская правда» министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, Прокопенко «входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было».

Прокопенко был командиром «Азова» до попадания в российский плен в Мариуполе. В августе 2023 года стало известно, что он вернулся на фронт и присутствовал на встрече с главой МВД Украины.

В сентябре 2022 года пленные бойцы «Азова», в числе которых находился Прокопенко, были обменяны на российских военных. По условиям договора азовцы находились в Турции. 8 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы возвращаются на родину.

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    Алевтина Запольская
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