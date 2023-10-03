Возвращенный Киеву Турцией боец «Азова» снова возглавил подразделение

Возвращенный Турцией Киеву боец «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение

Возвращенный Турцией Киеву боец «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко снова возглавил подразделение. Он отвечает за подготовку личного состава, сообщил изданию «Украинская правда» министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, Прокопенко «входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было».

Прокопенко был командиром «Азова» до попадания в российский плен в Мариуполе. В августе 2023 года стало известно, что он вернулся на фронт и присутствовал на встрече с главой МВД Украины.

В сентябре 2022 года пленные бойцы «Азова», в числе которых находился Прокопенко, были обменяны на российских военных. По условиям договора азовцы находились в Турции. 8 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы возвращаются на родину.