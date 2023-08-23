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11:37, 23 августа 2023Бывший СССР

Бойцы «Азова» пожаловались на украинское руководство

РИА Новости: бойцы «Азова» после года плена пожаловались, что не нужны Украине

Архивное фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые находятся в плену 15 месяцев, пожаловались, что не нужны украинскому руководству. Об этом рассказал пленный военный Андрей Черняков, пишет РИА Новости.

«Нас не обменивают. Нас обманули. Нам отдавали незаконные приказы совершать такие преступления. Никто ничего не делает для нашего возвращения к нашим родным и близким», — сказал он. Черняков подчеркнул, что хочет вернуться к детям, жене, маме и брату, а также больше никогда не пойдет на фронт.

Кроме того, он рассказал, что, когда российские военные зашли в Мариуполь, солдаты бригады отходили на металлургический комбинат «Азовсталь». К ним пришел командир подразделения Денис Прокопенко с позывным Редис, который собрал всех и сказал сдаваться в плен, уточнил Черняков. Прокопенко пообещал, что бойцы будут в плену 4-5 месяцев, а затем их вернут, но этого не произошло, заявил он.

21 августа стало известно о возвращении на фронт Редиса. Сообщалось, что Прокопенко присутствовал на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта.

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    Кристина Есикова
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