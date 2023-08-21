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21:23, 21 августа 2023Бывший СССР

Освобожденный по обмену пленными командир «Азова» вернулся на фронт

Страна.ua: освобожденный по обмену командир «Азова» Прокопенко вернулся на фронт
Денис Прокопенко

Денис Прокопенко. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Освобожденный в рамках обмена пленными командир бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся на фронт. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно публикации, Прокопенко присутствовал на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта.

В начале августа Прокопенко появился на военных тактических учениях. Его можно было заметить на фотографиях, опубликованных Национальной гвардией Украины.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров бригады вернулись в республику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее известно не было.

Президент России Владимир Путин, комментируя передачу бойцов бригады «Азов» на Украину, сказал, что договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.

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    Марина Совина
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