Освобожденный по обмену пленными командир «Азова» вернулся на фронт

Страна.ua: освобожденный по обмену командир «Азова» Прокопенко вернулся на фронт

Освобожденный в рамках обмена пленными командир бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся на фронт. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно публикации, Прокопенко присутствовал на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта.

В начале августа Прокопенко появился на военных тактических учениях. Его можно было заметить на фотографиях, опубликованных Национальной гвардией Украины.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров бригады вернулись в республику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее известно не было.

Президент России Владимир Путин, комментируя передачу бойцов бригады «Азов» на Украину, сказал, что договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.