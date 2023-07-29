Путин прокомментировал передачу бойцов «Азова» из Турции на Украину

Путин: договоренности с Турцией о нахождении там бойцов «Азова» были

Президент России Владимир Путин прокомментировал передачу бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на Украину. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц были, передает ТАСС.

Глава государства отказался от других уточнений по данной теме. «Договоренности были, других комментариев не будет», — сказал он.

Таким образом Путин ответил на вопрос о том, существовали ли какие-либо договоренности по этому вопросу, и каким образом возвращение бойцов «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

