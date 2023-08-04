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14:28, 4 августа 2023Бывший СССР

Командира «Азова» заметили на военных учениях

Командир «Азова» Редис появился на тактических военных учениях
Денис Прокопенко

Денис Прокопенко. Фото: Roman Baluk / Reuters

Командир бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным Редис появился на военных тактических учениях. Его можно заметить на фотографиях, опубликованных на странице Национальной гвардии Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сообщении говорится, что занятия проводились с целью отработки планирования и организации боя при наступлении и обороне, а также управления подразделениями и их обеспечения всем необходимым.

По результатам занятий командование и инструкторы провели анализ ошибок, после чего были отработаны маневры с боевыми стрельбами, добавили в Нацгвардии.

Ранее командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко сообщил, что Прокопенко может вернуться на фронт уже в течение месяца, и обменянные бойцы «Азова» проходят подготовку, чтобы в будущем выполнять боевые задачи, как обычные военнослужащие.

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    Алевтина Запольская
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