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13:24, 31 июля 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о готовности боевиков «Азова» вернуться на фронт

Командир Нацгвардии Украины: «азовцы» могут вернуться на фронт в ближайшие дни

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вернувшиеся на Украину боевики бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) могут вернуться на фронт в ближайшие дни. Об их готовности сообщил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко, пишет Telegram-канал Страна.ua.

По его словам, обменянные боевики «Азова» сейчас проходят подготовку и в будущем будут выполнять боевые задачи, как обычные военнослужащие Вооруженных сил Украины. «Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более я не распределяю, кто воюет», — заявил Пивненко.

Он добавил, что командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис может вернуться на фронт уже в течение месяца.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал передачу бойцов бригады «Азов» на Украину. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров бригады вернулись в республику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее известно не было.

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    Александр Слабиев
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