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19:01, 3 октября 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал об убийстве ВСУ отказавшегося воевать мужчины

Украинский военный: пьяные бойцы ВСУ убили мужчину за нежелание воевать

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, рассказал об убийстве пьяными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчины за нежелание воевать. Об этом пишет РИА Новости.

«В Харьковской области люди ВСУ, они были в нетрезвом состоянии (...) пришли в обычный дом за мужчиной, они хотели его забрать на войну. Его женщина начала высказывать свои недовольства. (…) Они застрелили женщину, застрелили мужчину», — заявил Доценко.

Он добавил, что там находился ребенок. По словам военного, неизвестно, что с ним произошло.

Ранее российский офицер-инструктор группировки войск «Юг» с позывным Аид рассказал, что бойцы ВСУ еще на линии боевого соприкосновения уничтожают своих же сослуживцев, которые попадают в плен. Они делают это в целях предотвращения утечки информации, отмечал он.

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    Кристина Есикова
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