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17:03, 3 октября 2023Мир

В США заявили о конфликте главкома ВСУ с властями

Офицер Макгрегор: Залужному приказали молчать после жалоб на проблемы в ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному приказали замолчать после жалоб на проблемы в армии.

По его словам, в ВСУ творится правовой беспредел: зарплаты военных и компенсации погибшим бойцам присваивают старшие командиры, стараясь украсть при любой возможности. «В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета», — отметил он.

В то же время Макгрегор признал, что позиция главкома уже не имеет значения, так как действиями украинской армии в значительной степени управляют иностранцы, приказывающие отправлять солдат ВСУ на убой на укрепленные российские позиции. Президент Украины Владимир Зеленский эти распоряжения одобряет, отметил офицер.

Ранее украинская служба «Би-би-си» сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга страны. В офисе Зеленского подобные заявления опровергли.

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