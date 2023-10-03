Зеленский встретился с военными на купянско-лиманском направлении

Зеленский посетил бригады ВСУ на купянско-лиманском направлении

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что встретился с бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянско-лиманском направлении.

«Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задания на одном из самых горячих направлений — купянско-лиманском», — написал он, добавив, что обсудил с военными оперативную ситуацию на фронте, актуальные запросы и потребности.

Ранее издание Politico сообщило, что в украинской армии рекомендовали Зеленскому снять одежду цвета хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды.