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15:22, 3 октября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с военными на купянско-лиманском направлении

Зеленский посетил бригады ВСУ на купянско-лиманском направлении

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что встретился с бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянско-лиманском направлении.

«Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задания на одном из самых горячих направлений — купянско-лиманском», — написал он, добавив, что обсудил с военными оперативную ситуацию на фронте, актуальные запросы и потребности.

Ранее издание Politico сообщило, что в украинской армии рекомендовали Зеленскому снять одежду цвета хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды.

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