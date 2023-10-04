Медведев сообщил Украине две приятные новости

Медведев: в ЕС верят, что Украина просуществует до 2030 года

В Евросоюзе верят, что Украина просуществует до 2030 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, для украинского государства это является приятной новостью. Также он сообщил, что для Киева у него есть и вторая новость, которая заключается в том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти был отправлен в отставку из-за своей «любви к киевской власти».

Он отметил, что это произошло на фоне того, что денег для Украины осталось на два месяца.