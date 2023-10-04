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09:29, 4 октября 2023Забота о себе

Врач развеяла мифы о боли в суставах

Ревматолог Эзеонеджи назвала мифом убеждение, что артрит бывает только у пожилых

Фото: Unsplash

Боли в суставах из-за артрита не появляются из-за холодного климата или привычки хрустеть костяшками пальцев. Эти и другие мифы о распространенном заболевании развеяла врач-ревматолог Амара Эзеонеджи в беседе с Daily Mirror.

Наиболее популярным мифом об артрите Эзеонеджи назвала убеждение, что болезнь бывает только у пожилых людей, так как их суставы изнашиваются. «Остеоартрит является наиболее распространенным типом артрита, и к 70 годам он поражает половину из нас. Но это не неизбежная часть старения: суставы не похожи на автомобильные шины, которые изнашиваются и подлежат замене», — сказала врач. Она добавила, что иногда артрит диагностируют у молодых людей и даже у детей.

По словам Эзеонеджи, еще одним частым заблуждением является уверенность в том, что причиной появления артрита может стать спорт. На самом же деле, говорит ревматолог, активный образ жизни улучшает кровоток, укрепляет мышцы и помогает сохранить здоровье суставов. «Плавание и езда на велосипеде — отличные упражнения, которые стоит попробовать, поскольку они заставляют тело двигаться, не оказывая давления на болезненные суставы», — посоветовала специалистка.

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Эзеонеджи добавила, что многие люди считают, что болезни суставов возникают из-за холодного климата, привычки хрустеть костяшками пальцев или употребления определенных продуктов питания. На самом деле, продолжила врач, никаких данных в пользу этих предположений нет. «В первую очередь артрит является результатом проявления генетических факторов и факторов окружающей среды», — заключила специалистка.

Ранее врач-нейрореабилитолог Алиса Коротина развеяла популярные мифы о старении. По ее словам, в старости физические и интеллектуальные способности человека при осознанном подходе к своему здоровью не только не снижаются, но могут и развиваться так же, как в молодости.

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    Екатерина Улитина
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