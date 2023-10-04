Сбежавшей из России бывшей редактору Первого канала запросили срок

Прокурор запросил экс-редактору Первого канала Овсянниковой 9,5 года

В Басманном суде Москвы гособвинитель запросил 9,5 года лишения свободы бывшей редактору Первого канала Марине Овсянниковой, сбежавшей из страны после обвинений в распространении фейков о Вооруженных Силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокурор заявил, что вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании ВС России») доказана, и просил суд назначить ей наказание с отбыванием в колонии общего режима. Также он считает необходимым лишить Овсянникову права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на пять лет.

По данным следствия, 15 июля 2022 года она опубликовала в своем публичном канале видео и фото с собой и плакатом с дискредитирующим армию текстом.



Судебный процесс проходит в отсутствие экс-редактора. Она заочно арестована и объявлена в розыск.

14 марта 2022 года Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить специальную военную операцию России на Украине. Ее отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала. По словам адвоката, Овсянникова уехала «в одну из европейских стран», где сейчас находится под защитой.