Бывшего редактора Первого канала осудили заочно на восемь лет

В Москве суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала к 8,5 года

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года лишения свободы за дискредитацию Российской армии бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая 14 марта 2022 года ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимая покинула страну после обвинений по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании ВС России») и была объявлена в розыск, поэтому суд проходил в ее отсутствие.

Прокурор требовал приговорить экс-редактора к 9,5 года. По данным следствия, 15 июля 2022 года она опубликовала в своем публичном канале видео и фото с собой и плакатом с дискредитирующим армию текстом.