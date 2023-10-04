В российском регионе частично запретят пластиковую посуду

В Приморском крае запретят пластиковую посуду на мероприятиях

В Приморском крае запретят использовать одноразовую пластиковую посуду во время спортивных и культурных мероприятий. О том, что в российском регионе частично откажутся от вредных для экологии предметов, сообщает пресс-служба местного правительства.

Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал Губернатор региона Олег Кожемяко. Решение стало частью мер, принятых в рамках планомерной работы по улучшению экологической обстановки в регионе. Помимо этого, министерство промышленности и торговли направит силы на повышение доли присутствия в торговых сетях бумажной и другой посуды на 30 процентов от общего продаваемого объема. Также будет снижена доля пластиковых предметов в сетях общественного питания, зонах отдыха образовательных и медицинских учреждениях.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, меры направлены на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности за счет минимизации скопления пластиковых отходов. «Мы видим, что изделия из пластика составляют значительный процент в общем объеме таких отходов. Здесь необходимо идти по пути снижения использования такой продукции, заменять ее на биоразлагаемую», — отметила она.

Ранее эколог Максим Шингаркин предупредил россиян об опасности отказа от одноразового пластика. По его словам, пластиковая упаковка оберегает от болезней, защищая продукты при доставке.