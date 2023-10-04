Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 4 октября 2023Мир

Рябков прокомментировал споры в США о финансовой помощи Украине

Рябков о спорах в США из-за Украины: в Вашингтоне найдут способ помочь Киеву

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Не стоит преувеличивать значение принятой в США «финзаплатки» без включения помощи Украине, которая позволяет американскому правительству функционировать в отсутствии стандартного годового бюджета. Об этом «Ленте.ру» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Найдутся, я уверен, с учетом общего антироссийского настроя в Вашингтоне, способы как эту поддержку продолжить», — указал дипломат на пленарном заседании VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в СПбГУ.

Рябков предупредил, что из-за «оголтелой, бездумной» политики Соединенных Штатов риски эскалации продолжают расти.

30 сентября Палата представителей США утвердила проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне принятия документа о бюджете.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Крым

    В МИД прокомментировали смещение Маккарти с поста спикера Конгресса США

    В Кремле назвали необходимой проверку систем оповещения населения

    Стало известно о смерти избитого до состояния комы прохожим школьника

    Россияне назвали два самых ценных предмета в школе

    В ЕС призвали не бояться вступления Украины

    Власти Индии предупредили о риске повторения энергокризиса 2008 года

    Названы садовые культуры для плодородных почв весной

    Трамп захотел расстреливать воров

    США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости