Рябков прокомментировал споры в США о финансовой помощи Украине

Рябков о спорах в США из-за Украины: в Вашингтоне найдут способ помочь Киеву

Не стоит преувеличивать значение принятой в США «финзаплатки» без включения помощи Украине, которая позволяет американскому правительству функционировать в отсутствии стандартного годового бюджета. Об этом «Ленте.ру» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Найдутся, я уверен, с учетом общего антироссийского настроя в Вашингтоне, способы как эту поддержку продолжить», — указал дипломат на пленарном заседании VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в СПбГУ.

Рябков предупредил, что из-за «оголтелой, бездумной» политики Соединенных Штатов риски эскалации продолжают расти.

30 сентября Палата представителей США утвердила проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне принятия документа о бюджете.

