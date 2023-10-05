Российский футболист рассказал об угрозах убийства из-за прически

Экс-футболист Абаев рассказал, что ему угрожали убийством из-за длинных волос

Бывший российский вратарь Илья Абаев рассказал, как на него напали в баре из-за длинных волос во время выступления за московское «Торпедо». Его слова приводит Sport24.

Спортсмен пояснил, что один из посетителей заведения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить футболиста из-за его прически. «Сцепились с ним — полетели стулья, стаканы, посуда. В итоге мы с ребятами его обезвредили и вызвали полицию», — вспомнил Абаев.

По словам экс-игрока, приехавшие сотрудники правоохранительных органов отказались задержать нападавшего. После этого Абаев разговорился с мужчиной. После того как тот узнал, что напал на бывшего спортсмена, то отплатил ущерб и извинился.

Абаев выступал за «Торпедо» с 1999 по 2008 год. Он также играл за махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов».