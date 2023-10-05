В Европе заподозрили владельца AliExpress в шпионаже

FT: спецслужбы Бельгии подозревают крупнейший в Европе хаб Alibaba в шпионаже

Бельгийские спецслужбы заподозрили крупнейший в Европе логистический хаб китайской компании Alibaba в ведении шпионской деятельности. Об этом Financial Times рассказали представители Службы госбезопасности Бельгии (VSSE).

В VSSE сообщили, что начали проверку в отношении этого подразделения компании и работают над выявлением возможного шпионажа и/или деятельности по вмешательству во внутренние дела со стороны ряда китайских предприятий, включая Alibaba.

Крупнейший в Европе логистический хаб компании, Cainiao, находится в грузовом аэропорту Льежа. Там занимаются обработкой товаров, купленных европейскими потребителями на AliExpress. Развивая проект, китайский холдинг вложил в экономику бельгийского региона Валлонии 100 миллионов евро.

Как заявили представители VSSE, деятельность хаба привлекает внимание из-за китайских законов, обязывающих местные компании передавать свои коммерческие данные властям и спецслужбам. «У Китая есть намерение и возможности использовать такие данные в некоммерческих целях», — отметили в VSSE.

В частности, подозрение у правительственной службы Бельгии вызывает программное обеспечение, которое в Cainiao используют для упрощения логистических операций, — оно позволяет китайской стороне получать данные о сетях поставок и потенциальных уязвимостях в европейской торговле и логистике. В самой Cainiao отрицают обвинения.

Ранее американский миллиардер Рэй Далио, основавший одну из крупнейших инвестиционных компаний, Bridgewater Associates, предупредил о риске начала полноценной торговой войны между США и Китаем из-за взаимных ограничений на экспорт чипов и технологий для производства полупроводников. Предприниматель заявил, что в настоящее время экономические и торговые отношения двух стран находятся на грани красных линий.