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14:03, 4 октября 2023Экономика

В США заявили о нахождении отношений с Китаем на грани «красных линий»

Миллиардер Далио предупредил о риске начала торговой войны с Китаем из-за чипов
Рэй Далио

Рэй Далио. Фото: Thomas Peter / Reuters

Американский миллиардер Рэй Далио, основавший одну из крупнейших инвестиционных компаний Bridgewater Associates, предупредил о риске начала полноценной торговой войны с Китаем из-за ограничений США на экспорт чипов и технологий для производства полупроводников. Его слова приводит Bloomberg.

Предприниматель заявил, что в настоящее время экономические и торговые отношения США с Китаем находятся на грани «красных линий». Он сравнил нынешние ограничения на поставки полупроводников с нефтяным запретом в начале 1940-х годов, который в итоге привел к полномасштабной войне Соединенных Штатов с Японией.

«Причиной Второй мировой войны — войны США с Японией — было прекращение поставок нефти, а затем введение санкций, заморозивших японские активы в Соединенных Штатах. Сейчас ситуация (в американо-китайских отношениях — прим. «Ленты.ру») во многом схожая. Тогда чипы были как нефть», — подчеркнул Далио.

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По мнению инвестора, точка невозврата в отношениях с Китаем наступит после объявления властями США поддержки Тайваня. В настоящее время этот регион находится в центре многих «непримиримых проблем» между двумя ведущими мировыми державами. «Переломный момент наступит, если Соединенные Штаты скажут: "Мы выступаем за независимость Тайваня". Это будет равносильно объявлению войны», — заключил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена уведомила власти Китая о намерении ужесточить ограничения на вывоз чипов и технологий для производства микросхем. В американском Минторге хотят ограничить доступ КНР к большему количеству технологий для производства микросхем по аналогии с протекционистскими мерами властей Нидерландов и Японии, а также закрыть возможные каналы доставки подобной продукции в Китай через третьи страны.

До этого власти Китая ограничили вывоз редкоземельных металлов из страны для зарубежных покупателей. Мера вступила в силу с 1 августа и затронула экспорт галлия и германия, которые пользуются востребованностью при производстве высокотехнологичных полупроводников. Кроме того, в конце мая китайские власти запретили местным операторам критической инфраструктуры покупать продукцию американского производителя Micron Technology.

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    Анатолий Акулов
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