ОС Android 14 вышла для смартфонов Google Pixel

The Verge: Google выпустила Android 14 для смартфонов Pixel

Компания Google представила первую публичную версию ОС Android 14. Об этом сообщает издание The Verge.

Первыми операционную систему получили смартфоны Google Pixel — модель Pixel 4a и более новые девайсы. Также ОС будет доступна сразу на устройствах Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые компания выпустила 4 октября.

Разработчики Android отметили, что на смартфонах других брендов ОС появится до конца года. Первыми среди устройств сторонних производителей Android 14 получат девайсы Samsung, Nothing, OnePlus.

В новой версии операционной системы появились расширенные настройки экрана блокировки — пользователь может переключаться между различными видами часов и заставок. Также в ОС добавили поддержку ключей доступа, новые настройки камеры и опции десятибитного изображения HDR, приложение Android Health Connect.

В начале сентября стало известно, что корпорация Google отложила запуск публичной версии Android 14. Анонс новой ОС от Google состоялся в начале мая.