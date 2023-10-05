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16:38, 5 октября 2023Наука и техника

ОС Android 14 вышла для смартфонов Google Pixel

The Verge: Google выпустила Android 14 для смартфонов Pixel

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Компания Google представила первую публичную версию ОС Android 14. Об этом сообщает издание The Verge.

Первыми операционную систему получили смартфоны Google Pixel — модель Pixel 4a и более новые девайсы. Также ОС будет доступна сразу на устройствах Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые компания выпустила 4 октября.

Разработчики Android отметили, что на смартфонах других брендов ОС появится до конца года. Первыми среди устройств сторонних производителей Android 14 получат девайсы Samsung, Nothing, OnePlus.

В новой версии операционной системы появились расширенные настройки экрана блокировки — пользователь может переключаться между различными видами часов и заставок. Также в ОС добавили поддержку ключей доступа, новые настройки камеры и опции десятибитного изображения HDR, приложение Android Health Connect.

В начале сентября стало известно, что корпорация Google отложила запуск публичной версии Android 14. Анонс новой ОС от Google состоялся в начале мая.

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    Андрей Ставицкий
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