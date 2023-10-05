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21:31, 5 октября 2023Спорт

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме матча КХЛ

«Ак Барс» на своей арене обыграл 5:4 «Авангард» в овертайме матча КХЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» на своей арене обыграл омский «Авангард» в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время встреча завершилась со счетом 4:4. У хозяев отличились Даниил Журавлев, Александр Радулов, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. У гостей голами отметились Игорь Мартынов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Либор Шулак. Победную шайбу в овертайме забросил Радулов.

«Ак Барс» 8 октября встретится во Владивостоке с «Адмиралом». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Москве. «Авангард» днем ранее сыграет на своей арене с «Трактором». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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