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22:08, 5 октября 2023Наука и техника

Путин сообщил об успешном испытании «Буревестника»

Путин: РФ успешном испытала крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник»

Россия провела последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте форума.

По словам главы государства, практически завершена работа над современными видами стратегического оружия, о которых он говорил и которые он анонсировал еще несколько лет назад.

«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника», крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — заявил Путин.

Кроме того, фактически закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат», добавил президент.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

Оружие России
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    Марина Совина
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