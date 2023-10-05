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11:27, 5 октября 2023Ценности

Жена Зеленского потратила в бутике Cartier миллион долларов

The Nation: жена Зеленского Елена потратила в бутике Cartier миллион долларов

Фото: Giada Papini Rampelotto / Globallookpress.com

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. Об этом сообщает The Nation.

Сотрудница магазина, имя которой не раскрывается, рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с никнеймом gorgeous.bb.jeanette о визите первой леди. Известно, что девушка уже удалила свою страницу, в связи с чем сторис из ее соцсетей публикуют на YouTube сторонние пользователи.

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    Карина Черных
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