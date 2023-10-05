The Nation: жена Зеленского Елена потратила в бутике Cartier миллион долларов

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. Об этом сообщает The Nation.

Сотрудница магазина, имя которой не раскрывается, рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с никнеймом gorgeous.bb.jeanette о визите первой леди. Известно, что девушка уже удалила свою страницу, в связи с чем сторис из ее соцсетей публикуют на YouTube сторонние пользователи.

