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11:45, 5 октября 2023Экономика

В российских школах обнаружили дефицит физиков и математиков

«Народный фронт»: российским школам не хватает физиков и математиков

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские школы переживают дефицит учителей по физике и математике, пишут «Известия» со ссылкой на данные общественного движения «Народный фронт».

Собственный мониторинг объединения и опрос директоров показали, что около 40 процентов школ ищут таких преподавателей. Во всех школах, где открыты вакансии, сообщили, что там не хватает математиков и в половине из них нет физиков. Дефицит преподавателей этих специальностей подтвердили и в Общероссийском профсоюзе образования.

«Наши исследования пока показывают, что в ближайшем будущем замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем, нужны срочные меры по увеличению числа учителей математики и физики», — заявил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич.

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Академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин рассказал, что в последние годы нехватка усилилась. По его словам, физику и математику могли бы преподавать представители инженерных специальностей, но большинство из них не видит перспектив профессионального роста в школе, где много «бессмысленных требований и ограничений» и нет необходимого оборудования.

В Минпросвещения заверили, что в России формируется «кадровый резерв из перспективных выпускников», который позволит устранить дефицит. По данным министерства, в подведомственные ему педагогические вузы в этом году подали заявления 385 тысячи абитуриентов — на 33 процента больше, чем в прошлом году.

Как ожидают в Российской академии образования, в 2029 году доля учителей моложе 30 лет в отечественных не будет превышать 6 процентов. Там также указали, что почти каждый четвертый учитель уходит из школы в первые пять лет работы.

В «Авито Работе» подсчитали, что в третьем квартале 2023 года число вакансий для учителей выросло более чем втрое в годовом выражении. Острее всего дефицит в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске. По мнению зампреда Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко, чаще всего учителя уходят из школ из-за низких зарплат.

«Многим не от хорошей жизни приходится работать на полторы и даже на две ставки. Без дополнительных решений по улучшению материального стимулирования тенденцию в отношении нехватки учителей поменять будет сложно», — отметил эксперт.

Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина подтвердила, что школы «отпугивают» специалистов большой нагрузкой и непропорциональной ей зарплатой. По данным hh.ru, средняя зарплата учителя в России в прошлом году составляла 41 тысячу рублей в месяц, а в этом — 42,7 тысячи.

В итоге, говорит Абанкина, учителя уходят в репетиторство и другие виды частного образования, например, на онлайн-платформы. Некоторые педагоги становятся бизнес-тренерами, устраиваются в сферу услуг и множество других областей, где нагрузка существенно меньше, а доход выше.

В конце августа аналитики агентства A2:Research выяснили, что большинство российских учителей и преподавателей (71 процент) не хотят возвращаться на работу в новом учебном году из-за недовольства нынешними условиями труда. 

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    Софья Ермакова
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