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08:25, 5 октября 2023Экономика

В России решили бороться с контрафактным алкоголем по-новому

Совфед решил обязать производителей клеймить бутылки для борьбы с контрафактом

Фото: Reuters

В России решили по-новому бороться с распространением контрафактного алкоголя. Для борьбы с нелегальным оборотом спиртного Совфед предлагает обязать производителей стеклотары ставить клеймо на своих бутылках, со ссылкой на текст документа сообщает газета «Известия».

Инициативу обязать заводы клеймить стеклотару и ввести ответственность за отсутствие опознавательных знаков объясняют возможностью легализовать цикл от производства бутылки до потребления алкогольной продукции покупателем. В противном случае изготовители стеклотары освобождаются от ответственности за производство и розлив подпольного алкоголя, заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, при реализации инициативы потребитель будет знать, что бутылка без клейма означает контрафакт, добавил он.

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«Допустим, люди в массовом порядке отравились. Правоохранители берут бутылку и начинают расследование. Они проводят различные анализы, крошат бутылку в порошок. И по составу определяют, на каком заводе она сделана. У нас уходят недели. Зачем мы усложняем процедуру контроля? Нанесение клейма на бутылку делает эту процедуру полностью прозрачной», — объяснил сенатор.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, необходимость ставить клеймо на стеклотару не вынуждает переоборудовать линии и вносить изменения в технологический процесс. В Ассоциации производителей стеклянной тары также отметили, что большинство добросовестных заводов уже маркируют свой товар, но делают это в добровольном порядке.

Впервые законопроект, обязывающий маркировать стеклотару, производимую на территории России, внесли в 2021 году. Его авторы заявили, что мера позволит идентифицировать изготовителя тары. Однако текст не прошел далее второго чтения. Как отметил один из авторов проекта Сергей Рябухин, в законе нет ответственности за изготовление тары для нелегальных производителей спиртного, что развязывает производителям руки.

В Минфине ранее поддержали онлайн-продажу алкоголя в стране. У легализации подобной меры больше плюсов, чем минусов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, государственный контроль за подобными продажами позволит бороться с сайтами, которые торгуют «паленым» алкоголем.

Торговые сети при этом выступили против инициативы. Представители отрасли сочли, что разрешение продавать алкоголь в интернете приведет к созданию «слабоконтролируемого и высокорискованного канала реализации» и создаст риски для потребителей. Председатель президиума АКОРТ отметил, что у совершеннолетних покупателей нет проблемы с приобретением алкоголя путем самовывоза, а легализация онлайн-продаж приведет к резкому росту числа занимающихся ими сайтов при отсутствии эффективных механизмов блокировки распространения контрафакта в интернете.

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    Вячеслав Агапов
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