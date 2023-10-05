Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области

Силы обороны Украины: поврежден объект инфраструктуры в Кировоградской области

В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры после взрывов. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, передает ТАСС.

Отмечается, что в результате взрывов в регионе произошел пожар на объекте. Как уточняется, возгорание удалось оперативно локализовать.

Ранее прогремели взрывы в Кировоградской и Полтавской областях Украины. Сообщалось, о детонациях в населенных пунктах Миргород и Кропивницкий. В указанных украинских регионах властями была объявлена воздушная тревога.

3 октября в украинском городе Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв. В результате разрушения получили объекты промышленного предприятия. При этом о каком именно предприятии идет речь, не уточнялось.