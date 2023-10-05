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09:53, 5 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области

Силы обороны Украины: поврежден объект инфраструктуры в Кировоградской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры после взрывов. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, передает ТАСС.

Отмечается, что в результате взрывов в регионе произошел пожар на объекте. Как уточняется, возгорание удалось оперативно локализовать.

Ранее прогремели взрывы в Кировоградской и Полтавской областях Украины. Сообщалось, о детонациях в населенных пунктах Миргород и Кропивницкий. В указанных украинских регионах властями была объявлена воздушная тревога.

3 октября в украинском городе Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв. В результате разрушения получили объекты промышленного предприятия. При этом о каком именно предприятии идет речь, не уточнялось.

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    Кристина Есикова
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