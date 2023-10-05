На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком и Миргороде

«Общественное»: в Кропивницком и Миргороде произошли взрывы

В Кировоградской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» («Суспільне») в Telegram.

«В Миргороде слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении. Кроме того, о взрывах сообщают в городе Кропивницком. В данных украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

Подробностей произошедшего не сообщается, информации о повреждениях и пострадавших нет.

Ранее в украинском городе Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв. В результате пострадали объекты промышленного предприятия. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. Также на одном из частных предприятий Днепра произошел пожар. Также сообщалось о взрыве в Николаеве.