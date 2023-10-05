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09:21, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы не толстеть осенью и зимой

Фото: Amin Hasani / Unsplash

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина раскрыла способы избежать набора веса в осенне-зимний период. О том, как оставаться стройным в холодное время года, она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Чехонина отметила, что осенью и зимой люди более склонны к набору веса, чем летом. Она объяснила это тем, что в холодное время года рацион, как правило, калорийный. Кроме того, в этот период люди двигаются меньше, чем летом.

Одним из способов не толстеть в период холодов врач назвала ведение пищевого дневника. В нем необходимо записывать все съеденные за день продукты. «Ежевечерний анализ собственного пищевого дневника позволяет взять под контроль все калории», — сказала Чехонина.

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Также оставаться стройным поможет здоровый сон, который должен длиться не менее семи-восьми часов, заявила врач. Ее коллега, главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в свою очередь уточнила, что во время сна вырабатывается гормон, который ответственен за сжигание жировых запасов.

«Старайтесь двигаться при каждом удобном случае. Постарайтесь записаться бассейн или в конце концов на одну-две остановки раньше выйти из транспорта, чтобы пешком пройтись», — дала еще одну рекомендацию Чехонина.

Помимо этого, диетолог сообщила, что дренажные напитки позволят избежать набора лишних килограммов. По ее словам, эти напитки помогают избавиться от лишней жидкости, улучшить контуры тела и избавиться от отечности. Чехонина добавила, что их можно приобрести в аптеке.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыли пользу популярного ближневосточного блюда — хумуса. По словам специалистов, это блюдо может служить профилактикой запоров и снижать риски сахарного диабета.

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    Олег Давыдов
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