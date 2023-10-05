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10:29, 6 октября 2023Забота о себе

53-летняя телеведущая неожиданно обнаружила плюсы менопаузы

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американская телеведущая и актриса Келли Рипа в эфире своего подкаста рассказала, что неожиданно обнаружила плюсы менопаузы. Об этом пишет People.

53-летняя знаменитость призналась, что испытала многие неприятные симптомы пременопаузы, тем не менее она находит в этом состоянии и положительные моменты. «Мне нравится, когда у меня не идут месячные», — сказала Рипа, добавив, что теперь может в любое время носить белые брюки и не беспокоиться.

Рипа подчеркнула, что открыто говорит про климакс, поскольку хочет, чтобы эта тема перестала быть запретной и окруженной предрассудками. По словам знаменитости, она тоже пострадала из-за нехватки информации и долго не могла понять, почему ее либидо снизилось, менструация стала нерегулярной и появилось постоянное недомогание. Лишь после консультации с врачом она поняла, что изменения были признаками пременопаузы.

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    Екатерина Улитина
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