53-летняя модель Наоми Кэмпбелл пожаловалась на симптомы начинающейся менопаузы

Британская модель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл рассказала о начинающейся менопаузе и пожаловалась на ее симптомы. Об этом сообщает издание People.

Во время съемок в новом документальном сериале «Супермодели» 53-летняя знаменитость призналась, что находится в перименопаузе. По словам Кэмпбелл, у нее уже появились признаки снижения гормонального фона и постепенного угасания репродуктивной функции.

Самым неприятным симптомом этого состояния супермодель назвала приливы предклимактерического жара. «В одну минуту я в полном порядке, в следующую — включается эта печь. Ты ничего не можешь сделать. Это просто случается», — заявила Кэмпбелл, добавив, что не понимает, почему менопаузы нет у мужчин.

Ранее Кэмпбелл показала фигуру в откровенном наряде для рекламы бренда одежды PrettyLittleThing. Знаменитость предстала в черном прозрачном платье с асимметричным подолом, которое демонстрировало ее подтянутые и рельефные ноги.