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20:21, 12 сентября 2023Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл примерила прозрачное платье для рекламы

Фото: @naomi

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл показала фигуру в откровенном наряде для рекламы бренда одежды PrettyLittleThing. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость предстала в черном прозрачном платье с асимметричным подолом, которое демонстрировало ее подтянутые и рельефные ноги. На размещенном снимке видно, что звезда надела также трусы на высокой посадке, а от бюстгальтера отказалась.

Свой образ Кэмпбелл дополнила длинными сетчатыми перчатками и закрытыми остроносыми босоножками на высоком каблуке. При этом ей распустили длинные прямые волосы и сделали макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Отмечалось, что манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами.

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    Екатерина Ештокина
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