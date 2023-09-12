53-летняя Наоми Кэмпбелл примерила прозрачное платье для рекламы

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл показала фигуру в откровенном наряде для рекламы бренда одежды PrettyLittleThing. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость предстала в черном прозрачном платье с асимметричным подолом, которое демонстрировало ее подтянутые и рельефные ноги. На размещенном снимке видно, что звезда надела также трусы на высокой посадке, а от бюстгальтера отказалась.

Свой образ Кэмпбелл дополнила длинными сетчатыми перчатками и закрытыми остроносыми босоножками на высоком каблуке. При этом ей распустили длинные прямые волосы и сделали макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Отмечалось, что манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами.