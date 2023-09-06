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11:48, 6 сентября 2023Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в прозрачном платье

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 53-летняя манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Так, она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер, и через ткань просвечивал ее обнаженный бюст.

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В свою очередь, образ модели завершали остроносые кожаные туфли на шпильках, серьги-конго (серьги в виде колец различных диаметров — прим. «Ленты.ру») и кольцо с бриллиантом. Также она распустила гладко уложенные волосы и нарисовала черные стрелки на веках.

Ранее в сентябре британская актриса Кейт Бекинсейл вышла в свет в откровенном наряде и попала в объектив фотографов. Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в черном платье бренда Georges Chakra с длинным шлейфом, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело и блестящие вставки в виде мишуры золотистого цвета.

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    Карина Черных
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