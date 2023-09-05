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20:36, 5 сентября 2023Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в прозрачном платье

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Британская актриса Кейт Бекинсейл вышла в свет в откровенном наряде и попала в объектив фотографов. Снимки публикует Page Six.

50-летняя телезвезда посетила благотворительный ужин фонда amfAR, который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в черном платье бренда Georges Chakra с длинным шлейфом, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело и блестящие вставки в виде мишуры золотистого цвета.

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

На размещенных кадрах видно, что волосы Бекинсейл собрали в гладкий хвост, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Ее образ дополнили золотые украшения, а именно, массивные серьги, чокер и несколько браслетов. При этом в качестве обуви она выбрала босоножки на платформе и высоком каблуке.

В мае Кейт Бекинсейл также пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без нижнего белья. Актриса посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для появления на публике она выбрала длинную пышную юбку с бантом на поясе и прозрачное зеленое боди с воротом и открытой спиной, украшенное вышивкой со стразами, под которым не было нижнего белья.

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    Карина Черных
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