Оксимирона оштрафовали из-за отсутствия сведений иноагента

Оксимирона оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за отсутствия сведений иноагента

Российского рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) оштрафовали из-за того, что артист не предоставил сведения, которые должен направлять иностранный агент в соответствующие органы. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело против рэп-исполнителя.

В августе суд оштрафовал рэп-исполнителя за публикацию материала в социальных сетях без пометки о деятельности иностранного агента. Речь шла о посте во «ВКонтакте», который рэпер опубликовал 31 декабря прошлого года.

